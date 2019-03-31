Son Dakika Haberleri: Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Topaloğlu kazandı.

Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Topaloğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Topaloğlu 8 bin 899, İYİ Parti adayı Ahmet Topal 4 bin 822, Saadet Partisi adayı Yakup Demir 223 oy aldı.

-Topaloğlu'nun özgeçmişi-

01.04.1964 tarihinde Trabzon'da doğdu. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanarak, 1984 yılında mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında vatani görevini Erzincan'da yedek subay olarak tamamladı. 1987 yılından itibaren 19 Mayıs ilçesinde eczacı olarak görev yaptı. Bir çok sivil toplum örgütünde yöneticilik yaptı. 25 Mart 2006 - 13 Ağustos 2008 tarihleri arasında 19 Mayıs AK Parti ilçe Başkanlığı görevini yaptı.

29 Mart 2009 - 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 19 Mayıs Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA

19 Mayıs, Osman Topaloğlu, Samsun, AK Parti, Güncel
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