Cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı yakalandı

03.08.2022 16:54
Cinayet zanlısı yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin balkonundaki bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldüren genç yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde evinin balkonundaki bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldüren genç yakalandı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Orta (57) birinci kattaki evinin balkonunda bulunduğu sırada tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden vurularak ağır yaralandı. Orta, olay yerinde hayatını kaybetti. Hamdi Orta'nın cesedi sabah saat 05.00 sıralarında bulundu. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 20 yaşındaki Mehmet Ali S' nin içinde bulunduğu araç Bafra girişinde durduruldu. Araçta bulunan Mehmet Ali S. ve olayda kullandığı tüfek ele geçirildi. Mehmet Ali S. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, 19 Mayıs, Samsun, Orta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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