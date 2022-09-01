Samsun'da kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 19 Mayıs Yörükler Mahallesi'nde yazlık bir eve yapılan baskında 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, şarjör, fişek ve 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu, kubar esrar, kenevir bitkisi ve sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili 'yaralama' suçundan aranan İsmail T. ile birlikte 2'si kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İsmail T. (39), Mustafa Y. (32), S.S. (21) ve P.E. (24) jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. İsmail T. (39), Mustafa Y.(32) ve S.S. mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. P.E.(24) ise adli kontrol kaydıyla serbest kadı. - SAMSUN