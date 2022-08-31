Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

31.08.2022 09:29
Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma tarafından bir yazlık eve düzenlenen operasyonda Kaleşnikof piyade tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 19 Mayıs Yörükler Mahallesi'nde yazlık bir eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, şarjör, fişek ve 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu, kubar esrar, kenevir bitkisi ve sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili 'yaralama' suçundan aranan İ.T. ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

19 Mayıs, Piyade, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kaleşnikof tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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