Samsun'da "Nazlı" ve "Paşa" isimli develer en çok sahilde vakit geçiriyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahibinin "Nazlı" ve "Paşa" ismini verdiği develer, merada otladıktan sonra, tatilciler yiyecek verdiği için sık sık sahile iniyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Selvi Varol, 3 yaşındaki iki devesini yaz aylarında otlamaları için deltaya salıyor.

Kumcağız Mahallesi sahiline de inen develer "Nazlı" ve "Paşa", görenlerin ilgisini çekiyor.

Selvi Varol, AA muhabirine, dedesinin daha önce deve sürüsü sahibi olduğunu, develere ilgi duyması üzerine babasının kendisine Mersin ve Afyonkarahisar'dan ikisi yavru üç deve satın aldığını söyledi.

"Nazlı", "Kara" ve "Paşa" isimli develerden "Kara"nın satıldığını, bahçelerinde at, koyun, inek, kaz, ördek, tavuk ve köpeklerinin de olduğunu anlatan Varol, develerine sevgisinin ise farklı olduğunu belirtti.

Develerin akıllı ve sevimli olduğunu, çok yemek yediklerini ifade eden Varol, "Ağaç dallarına ilgi gösteriyorlar. Arada onlara yem de veriyoruz. Oyun oynamayı seviyorlar. Yerde yuvarlanıyorlar. Onlara biniyoruz, bizi gezdiriyorlar. Çevrimizde de çok olmadığı için sevenleri çok. Gören insanlar ilgi gösteriyor. Biz de çok seviyoruz." diye konuştu.

Develerinin çok akıllı olduğunu bütün söylediklerini anladıklarını ve komutlarına uyduklarını aktaran Selvi Varol, develerinin mera dışında sahile gitmeyi sevdiğini vurguladı.

Zaman zaman şikayet de aldıklarını dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Meraya bırakıyoruz ama sahile iniyorlar. Aslında oradan şikayet de alıyoruz bir o kadar seven de var. Akşamları kendileri geri geliyorlar. Biz sahile bırakmıyoruz. Ama onlar oraya gidiyorlar. Orada herkes karpuz kabuğu meyve sebze veriyor. Onların da hoşuna gidiyor. O yüzden develeri sahilden getiremiyoruz. İlgi görüyorlar. Gören onları seviyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler çok oluyor. "

Selvi Varol, devesi "Nazlı"nın gelecek yıl doğum yapmasını beklediklerini, develerinin sayısını artırmayı istediğini sözlerine ekledi.