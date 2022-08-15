Samsun'da "Nazlı" ve "Paşa" isimli develer en çok sahilde vakit geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da "Nazlı" ve "Paşa" isimli develer en çok sahilde vakit geçiriyor

15.08.2022 14:54

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahibinin "Nazlı" ve "Paşa" ismini verdiği develer, merada otladıktan sonra, tatilciler yiyecek verdiği için sık sık sahile iniyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahibinin "Nazlı" ve "Paşa" ismini verdiği develer, merada otladıktan sonra, tatilciler yiyecek verdiği için sık sık sahile iniyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Selvi Varol, 3 yaşındaki iki devesini yaz aylarında otlamaları için deltaya salıyor.

Kumcağız Mahallesi sahiline de inen develer "Nazlı" ve "Paşa", görenlerin ilgisini çekiyor.

Selvi Varol, AA muhabirine, dedesinin daha önce deve sürüsü sahibi olduğunu, develere ilgi duyması üzerine babasının kendisine Mersin ve Afyonkarahisar'dan ikisi yavru üç deve satın aldığını söyledi.

"Nazlı", "Kara" ve "Paşa" isimli develerden "Kara"nın satıldığını, bahçelerinde at, koyun, inek, kaz, ördek, tavuk ve köpeklerinin de olduğunu anlatan Varol, develerine sevgisinin ise farklı olduğunu belirtti.

Develerin akıllı ve sevimli olduğunu, çok yemek yediklerini ifade eden Varol, "Ağaç dallarına ilgi gösteriyorlar. Arada onlara yem de veriyoruz. Oyun oynamayı seviyorlar. Yerde yuvarlanıyorlar. Onlara biniyoruz, bizi gezdiriyorlar. Çevrimizde de çok olmadığı için sevenleri çok. Gören insanlar ilgi gösteriyor. Biz de çok seviyoruz." diye konuştu.

Develerinin çok akıllı olduğunu bütün söylediklerini anladıklarını ve komutlarına uyduklarını aktaran Selvi Varol, develerinin mera dışında sahile gitmeyi sevdiğini vurguladı.

Zaman zaman şikayet de aldıklarını dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Meraya bırakıyoruz ama sahile iniyorlar. Aslında oradan şikayet de alıyoruz bir o kadar seven de var. Akşamları kendileri geri geliyorlar. Biz sahile bırakmıyoruz. Ama onlar oraya gidiyorlar. Orada herkes karpuz kabuğu meyve sebze veriyor. Onların da hoşuna gidiyor. O yüzden develeri sahilden getiremiyoruz. İlgi görüyorlar. Gören onları seviyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler çok oluyor. "

Selvi Varol, devesi "Nazlı"nın gelecek yıl doğum yapmasını beklediklerini, develerinin sayısını artırmayı istediğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Tarlada üzerine direk düşen şahıs ağır yaralandı Tarlada üzerine direk düşen şahıs ağır yaralandı Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Anadolu Mektebi 10. yıl Edebiyat ve Kültür kampı Samsun'da başladı Anadolu Mektebi 10. yıl Edebiyat ve Kültür kampı Samsun'da başladı
Kaynak: AA

Bafra Ovası, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Nazlı' ve 'Paşa' isimli develer en çok sahilde vakit geçiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:42 Jorge Jesus'tan yıldız futbolcuya kesik! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına AFAD binasının dış cephesini söktü!
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 21:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da "Nazlı" ve "Paşa" isimli develer en çok sahilde vakit geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement