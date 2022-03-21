Samsun'un 7 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Samsun'un 7 ilçesinde eğitime kar engeli

21.03.2022 23:33
Samsun'un 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te 22 Mart Salı bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Tatil edilen okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine "http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-22032022-sali-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352" linkinden ulaşılabilecek.

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Yakakent, Samsun, Tatil, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'un 7 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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