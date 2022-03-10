Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli

10.03.2022 22:24
Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli

Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'un 9 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bildirildi.

Bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart cuma günü bazı okulların tatil edildiği belirtilen açıklamada, eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir.

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milli eğitim bakanlığı, Alaçam, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'un 9 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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