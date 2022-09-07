Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında

07.09.2022 22:26
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba-oğul gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba-oğul gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yukarı Elma Mahallesi'nde ikamet eden B.B.(62) ve oğlu O.B'ye (25) ait mısır ve fasulyelerin arasına ekili 170 kök kenevir bitkisi, evinde ve bahçesinde narkotik köpeği Tumba ile yapılan aramada kömürlük içerisinde bulunan gizli bölmede iklimlendirme sistemi kurularak saksılara dikilmiş vaziyette 10 kök skunk,1 adet hassas terazi, 432 gram kubar esrar, 300 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet 7.65 çapında tabanca fişeği, 114 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili B.B. ve oğlu O.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Alaçam, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Baba-oğul gözaltında - Son Dakika

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