Samsun'un Alaçam ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Samsun'un Alaçam ilçesinde toprak kayması nedeniyle mahalle yolu 2 gün trafiğe kapatıldı.
Uzunkıraç Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden mahalleye giden kara yolunda çökme meydana geldi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince heyelan bölgesinde çalışma başlatıldı.
Heyelan riskinin devam etmesinden dolayı istinat duvarı ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle kara yolu 2 gün trafiğe kapatıldı.
Bölgede ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Kaynak: AA
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