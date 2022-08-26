Kaza, Samsun- Sinop karayolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Talat Aslantürk (21) idaresindeki 06 CMD 381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Talat Aslantürk ile otomobilde bulunan eşi Zühal Aslantürk ile çocukları M.B.A (1) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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