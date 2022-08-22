Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuklarının düştüğünü fark eden aile ağır yaralı buldukları Ata Deniz Çakır'ı kendi imkanlarıyla evlerine yakın özel bir hastaneye götürdü.

Kaynak: AA

Deniz Çakır, Samsun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 7. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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