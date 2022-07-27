Samsun 'un Atakum ilçesinde bir kurumun kazan dairesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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