Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

27.07.2022 11:43
Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kurumun kazan dairesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kurumun kazan dairesinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüne ait lojman ve yurdu ısıtan tek katlı kazan dairesinin çatısında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, binanın çevresindeki yol ve kaldırıma güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, çatı tamamen yandı.

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KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı Çeltik alanlarında larva ile mücadele Çeltik alanlarında larva ile mücadele
Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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