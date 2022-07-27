KYK lojmanlarında yangın - Son Dakika
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KYK lojmanlarında yangın

27.07.2022 10:28
KYK lojmanlarında yangın

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) lojmanlarında yangın çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) lojmanlarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan KYK lojmanı kalorifer kazanlarının bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangında alevler çatıyı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın söndürme çalışması devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Kredi Yurtlar Kurumu, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KYK lojmanlarında yangın - Son Dakika

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