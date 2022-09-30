Samsun'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
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Samsun'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

30.09.2022 16:10

Samsun'un Atakum ilçesinde "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı ile bu kişileri gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 zanlı ile bu kişileri gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Atakum ilçesinde yaşayan S.A.B. (33), bazı sorunlarından dolayı bir arkadaşı aracılığıyla, para karşılığında "büyü bozduğunu, muska yazdığını" iddia eden K.K. (86) ile telefonda görüştü.

S.A.B, ikametinin bahçesine gömülen muskayı çıkarma bahanesiyle Amasya'dan Samsun'a gelen K.K'yi, yanında getirdiği muskayı kazdığı alana koyarken yakaladı.

Verdiği parayı alan S.A.B, K.K. ile şoförlüğünü yapan M.K'yi (54) evinden kovdu. S.A.B, daha sonra aynı şekilde K.K'ye 8 bin lira veren bir arkadaşının parasını alabilmek için de plan yaptı.

S.A.B'nin arkadaşı M.Ö. (33), sorunları bulunduğunu bahane ederek K.K. ile M.K'yi verdiği adrese çağırdı.

Adrese giden K.K. ve M.K. ile burada bulunan S.A.B. ve M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 8 bin liranın istenmesi üzerine K.K, üzerindeki parayı ve banka kartlarını S.A.B. ve M.Ö'ye verdi. Evden çıktıktan sonra polis merkezine giden K.K. ve M.K. gasbedildiklerini öne sürerek şikayetçi oldu.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, S.A.B. ve M.Ö'yü "gasp", K.K. ile M.K'yi ise "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'büyü bozma' bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
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