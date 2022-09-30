Adreslerde arama yapan ekipler, 4 pakette 120 gram sentetik uyuşturucu, 6 pakette 3 kilo 220 gram metamfetamin, 13 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin lira, tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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