Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

30.09.2022 10:37
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 4 pakette 120 gram sentetik uyuşturucu, 6 pakette 3 kilo 220 gram metamfetamin, 13 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 69 bin lira, tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.

Operasyonda S.M. ve R.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 10'u tutuklandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 10'u tutuklandı Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı Samsun'da sahte içki operasyonunda bir zanlı yakalandı Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:43 Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
16:06 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak
16:00 Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:52 Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 17:14:05. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement