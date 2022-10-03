Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı

03.10.2022 21:06

Samsun'un Atakum ilçesinde, iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sibel Güven ile kızı Ece, iki gün önce, okul etkinliği için gittikleri restoranın çıkışında yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Sibel Güven, AA muhabirine, restorandan çıktıklarında iki beyaz köpeğin arabalarının orada beklediğini gördüğünü ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arabaya 5-6 metre vardı ama arabaya gidemedim geri mekana da kaçamadım. Köpekler üzerimize hızlı bir şekilde koştular. Önce kızımın omzundan ısırdılar. Kafasını ısırdılar o sırada korumaya çalıştım ama çantamla bir şey yapamayacağımı anlayınca direk kızımın üzerine yattım. O sırada aracına binen bey vardı. O, olayı görünce ve çığlıklarımızı duyunca bizi köpeklerden kurtardı. Daha sonra orada çalışanlar da geldi. Hastaneye gittik. Ben hayvanları, pitbull sanıyordum ama pitbulldan daha büyük ve yüzleri pitbulla çok benzeyen saldırgan tipli köpeklerdendi. İkisi de tasmasızdı. Köpeklerin ikisi de o mekanın köpekleriydi. Çünkü biz oradayken iki köpeğin bahçede bağlı olduğunu ve oraya gitmememizi söylediler. Ama biz yarım saat önce köpekleri bahçede başıboş bir şekilde görmüştük."

Konuya ilişkin şikayetçi olduklarını dile getiren Sibel Güven, "Göz kapağım yırtıldı ve dikildi. Yanağımda dikişler var. Kafamda birçok diş izi var. Kolum çok fazla darbe aldı. Kızımın da omuzunda, koltuk altında ve kafasında dikişler var. Büyük bir travma yaşadık." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Havza'da kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi Havza'da kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı Samsun merkezli suç örgütü operasyonu kapsamında yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 04:09:33. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement