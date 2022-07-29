Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

29.07.2022 23:18

Samsun'un Atakum ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen S.D'ye (19), E.Ç. (25) idaresindeki 55 EC 534 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı S.D'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Sürücü E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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