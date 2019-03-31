Samsun'un Ayvacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Kalaycı 7 bin 749, BBP adayı Erdal Avcı 2 bin 501, BTP adayı Cemal Pala 54 oy aldı.



Kalaycı'nın öz geçmişi



Kalaycı, 1980 yılında Ayvacık ilçesinde doğdu. Halil Kalaycı, ilköğretimini ve lise eğitimini 1987-1997 yılları arasında tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Kalaycı, üniversite eğitiminin ardından 2013-2014 yılları arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü vekilliği yaptı. 2014 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü görevine atanan ve görevini 2018 yılına kadar yürüten Kalaycı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ilçe başkanlığı görevlerini yürüttü. Halil Kalaycı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı

Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı

Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı

Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi