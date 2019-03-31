Son Dakika Haberleri: Samsun'un Ayvacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un Ayvacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

55 dakika önce

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı.

Samsun'un Ayvacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Samsun'un Ayvacık ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Kalaycı 7 bin 749, BBP adayı Erdal Avcı 2 bin 501, BTP adayı Cemal Pala 54 oy aldı.

Kalaycı'nın öz geçmişi

Kalaycı, 1980 yılında Ayvacık ilçesinde doğdu. Halil Kalaycı, ilköğretimini ve lise eğitimini 1987-1997 yılları arasında tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Kalaycı, üniversite eğitiminin ardından 2013-2014 yılları arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü vekilliği yaptı. 2014 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü görevine atanan ve görevini 2018 yılına kadar yürüten Kalaycı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ilçe başkanlığı görevlerini yürüttü. Halil Kalaycı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Halil Kalaycı, AK Parti, Samsun, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:24:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'un Ayvacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]