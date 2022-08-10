Üçüz buzağılar "Çıtlak", "Pamuk" ve "Boncuk"a küpeleri takıldı - Son Dakika
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Üçüz buzağılar "Çıtlak", "Pamuk" ve "Boncuk"a küpeleri takıldı

10.08.2022 14:50
Üçüz buzağılar "Çıtlak", "Pamuk" ve "Boncuk"a küpeleri takıldı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde dünyaya gelen üçüz buzağılara küpe takıldı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde dünyaya gelen üçüz buzağılara küpe takıldı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Tepealtı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet ve Bakiye Çentek'in, günlük süt ihtiyacı için beslediği tek ineği "Alakız" 3,5 ay önce üçüz doğurdu.

Yavrulara "Çıtlak", "Pamuk" ve "Boncuk" adını veren Çentek çifti, biberonla besledikleri buzağılarına bebek gibi bakıyor.

Mehmet Çentek'in haber vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buzağıları kontrole gitti. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen buzağılara, kayıt altına alınması için küpeleri takıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, AA muhabirine, küçükbaş hayvanlarda ikiz ve üçüz doğumların olduğunu ancak büyükbaşlarda ikizlerin binde bir, üçüz doğumların ise nadir gerçekleştiğini anlattı.

Üçüz doğumun üretici gibi kendilerini de mutlu ettiğini belirten Padem, üçüz buzağıların sağlıklı olduğunu, kontrollerinin süreceğini kaydetti.

Padem, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirmek için veteriner hekimlerle çalıştıklarını dile getirdi.

Mehmet Çentek ise ilk kez böyle bir olayla karşılaştıkları için şaşkın olduklarını belirterek, "Köyde evin süt ihtiyacını karşılamak için sadece tek sığır bakıyorum. İneğim daha önce iki kez tek doğum yaptı. Üçüncü doğumunda üçüz doğurdu. Buzağıları beslemeye ineğin sütü yetmediği için birine anneleri bakarken ikisini mamayla besliyoruz. Aylığım bunlara yetmiyor. Emekli maaşımı birlikte yiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakiye Çentek de üçüz buzağıları olduğu için mutluluk duyduklarını aktardı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ayvacık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üçüz buzağılar 'Çıtlak', 'Pamuk' ve 'Boncuk'a küpeleri takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üçüz buzağılar "Çıtlak", "Pamuk" ve "Boncuk"a küpeleri takıldı - Son Dakika
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