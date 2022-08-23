Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde H.D.'ye ait evde yapılan aramada 197 gram kubar esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bafra'da kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.