Cami tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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Cami tuvaletinde ölü bulundu

04.09.2022 22:29
Cami tuvaletinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tayyar Paşa Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra hayrına cami avlusu ve tuvaletleri temizlikliğini yapan 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım, tuvaletin içerisinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol
Kaynak: İHA

Çağlar Yıldırım, Samsun, Bafra, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika

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