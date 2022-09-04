Edinilen bilgiye göre, Tayyar Paşa Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra hayrına cami avlusu ve tuvaletleri temizlikliğini yapan 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım , tuvaletin içerisinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çağlar Yıldırım, Samsun, Bafra, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cami tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika

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