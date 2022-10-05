Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 360 kilogram esrar ve 354 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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