Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

05.10.2022 23:22

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 360 kilogram esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 360 kilogram esrar ile 354 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğanca Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bir ikamet ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 360 kilogram esrar ve 354 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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