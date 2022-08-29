Görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs çıkan çatışmada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs çıkan çatışmada hayatını kaybetti

29.08.2022 17:04
Görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs çıkan çatışmada hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Olay, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi 15 Temmuz Meydanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle birlikte kaldırımda yürüyen Ömür A.'yı (38) gören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsa tüfekle nereye gittiğini sordu. İddiaya göre şahıs, soru üzerine polis otosuna tüfekle ateş etti. Polisler de tüfekle ateş açan şahsa karşılık verdi. Olayda Ömür A. ağır şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yine polis ekipleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir kıraathanenin camı da isabet aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs çıkan çatışmada hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevli polislere tüfekle ateş eden şahıs çıkan çatışmada hayatını kaybetti - Son Dakika
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