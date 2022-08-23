Olay, Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Ç.(28) ile Ahmet K.(57) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşünce Ahmet K., İlhan Ç.'ye tabanca ile ateş etti. İki ayağına isabet eden kurşunla yaralanan İlhan Ç. Bafra Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da silahlı 'yol verme' kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

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