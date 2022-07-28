Kablo hırsızlığı zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Kablo hırsızlığı zanlısı yakalandı

28.07.2022 18:18
Kablo hırsızlığı zanlısı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı.

Olay, dün gece Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun- Sinop karayolunda bulunan bir AVM'den bin lira değerinde 20 metre kablo çalındı. Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği belirlenen M.D.'yi ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.D.'nin daha önceden de basit yaralama suçundan arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kablo hırsızlığı zanlısı yakalandı - Son Dakika

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