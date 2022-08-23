Park halindeki tırda ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Park halindeki tırda ruhsatsız tabanca ele geçirildi

23.08.2022 08:57
Park halindeki tırda ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tırda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tırda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, Mevlana Mahallesi Fırtına 2 Sokak'ta dün gece saat 23.30 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir tırın şoför mahallinde küçük yaşta bir çocuğun elinde silah olduğu yönünde ihbar yapıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri 12 yaşındaki Ö.D. isimli çocuğu park halinde bulunan tırın içinde otururken buldu. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, araçta arama yapmak için cumhuriyet savcısından izin alarak küçük çocuğun babası H.D.'yi arayarak aracın yanına gelmesini söyledi. Tırda yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirdi. Baba H.D. tabancaların kendisine ait olduğunu söyledi. H.D. ve oğlu Ö.D. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki tırda ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki tırda ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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