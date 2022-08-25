İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen U.Ö. ve S.S.'yi yakaladı. Yakalanan şahıslarda satışa hazır 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından biri kadın 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan U.Ö. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Son Dakika

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