Olay, saat 23.50'de Alpaslan Mahallesi Samsun- Sinop karayolu üzerindeki borsa binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki kişi Ticaret Borsası binasının ikinci katının camlarına pompalı tüfekle 7 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine borsa binasına gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bafra Ticaret Borsası kurşunlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.