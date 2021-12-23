Samsun'un Canik Belediyesince ilçedeki dokuz farklı noktada "Atık Getirme Merkezi" kuruldu - Son Dakika

Canik Belediyesinden, ilçedeki dokuz farklı noktaya atık Getirme merkezi. Canik Belediyesi farklı türde atıkları ayrıştırıp geri dönüşümle tekrar ürüne çevirmek amacıyla ilçedeki dokuz farklı noktada 'Atık Getirme Merkezi' kuruldu.

Canik Belediyesi farklı türde atıkları ayrıştırıp geri dönüşümle tekrar ürüne çevirmek amacıyla ilçedeki dokuz farklı noktada "Atık Getirme Merkezi" kuruldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, atıkların ayrıştırılıp geri dönüşüme kazandırıldığı Atık Getirme Merkezleri'nin ilçedeki nüfus yoğunluğunun ve iş akışının yüksek olduğu noktalara kurulduğunu belirtti.

"Çevreyi korurken ekonomiye katkı sağlayacağız"

Çevreyi korumak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla Canik'te kurulan Atık Getirme Merkezleri sayesinde israfın önüne geçeceklerini ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya miras bırakacaklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Atıklar ayrıştırılıp geri dönüşüme gönderilecek. Bu sayede hem çevreyi atıklardan korumuş hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız" diye konuştu. Farklı tür atıkların günümüz teknolojisiyle geri dönüşümle yeniden kazanılabileceğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, bu projelerinin yakın zamanda ilçe bazında daha da geliştirileceğini belirtti.

"Yedi farklı atık türü toplanacak"

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Atmadan Önce Bir Düşün; Geleceğindir Senin Çöpün" sloganıyla geliştirilen proje kapsamında ilçenin dokuz noktasına yedi bölmeden oluşan Atık Getirme Merkezi kuruldu. Bu merkezler sayesinde kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, pil atığı, atık yağlar ayrı ayrı biriktirilerek lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Doğayı ve çevreyi korumak; gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak amacıyla projemize sürdürülebilir şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz tüm konteynerleri mahalle bazında ikili sisteme dönüştürmek. Bu şekilde ambalaj atık miktarında artış, evsel atık miktarında ise azalma sağlanacak" diye konuştu.

"İklim değişikliğine karşı etkili"

Özellikle endüstriyel atıkların çevreye verdiği zarar nedeniyle ekolojik dengenin günden güne bozulduğunun altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geliştirdikleri çevre projelerinin sera gazı salınımını önleyerek iklim değişikliğine karşı etkili olacağını belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "İnsanoğlu kendi eliyle kendi dünyasını kirletiyor. Doğal hayata müdahale ederek ileride yaşanacak korkunç felaketlere davetiye çıkarıyor. İnsanımıza çevre bilinci kazandırarak bir an önce sıfır atık sistemini yaygınlaştırmamız gerekmektedir" dedi. Canik Belediyesi'nin bu projenin öncesinde geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Sıfır Atık Köyü" projesi Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Şila Kurumahmutoğlu

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