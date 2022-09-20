İlçedeki bir iş yerinin önünde 14 Eylül 'de F.K. (36), A.K.S. (25), Y.O.K. (27) ve K.U. (28), A.A'yı (33) darbetmiş, bunun üzerine tabancayla ateş eden A.A'nın yaraladığı F.K. ve A.K.S. ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlıya ev hapsi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.