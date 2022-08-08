Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçede çalışırken yorgun mermi isabet eden vatandaş yaralandı - Son Dakika

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