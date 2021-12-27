Samsun'un Canik ilçesinde kadınlar ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 adet atkı ve bere örüyor

Samsun'un Canik ilçesinde hayırsever kadınlar tarafından örülecek 500 adet atkı ve bere, kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilecek.

Canik Belediyesi ve Canik Kent Konseyi iş birliğiyle geliştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever kadınlar, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor. Canik Belediyesi Hanım Konakları bünyesinde gerçekleştirilen proje sonunda örülecek 500 adet atkı ve bere öncelikli olarak kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan ilkokul öğrencilerine hediye edilecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, atkı ve berelerin Hanım Konakları'ndaki kursiyerler, Sıbyan Mektepleri'nde eğitim gören öğrencilerin velileri ve Canik'te ikamet eden ev hanımları tarafından örüleceğini belirtti.

"Malzemesi bizden örmesi sizden"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, soğukların başlamasıyla birlikte özellikle köy okullarındaki öğrencilerin atkı ve bereye olan ihtiyacının arttığını ifade etti. Çocuklar için örülecek 500'er adet atkı ve bere için gereken iplik ve malzemenin hayırsever bir vatandaş tarafından karşılandığını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede ikamet eden ev hanımlarını projeye katkıda bulunmaları için Hanım Konakları'na davet etti.

Başkan Sandıkçı, "Hanım Konakları'ndaki kursiyerlerimiz ve öğrenci velilerimiz bu girişime destek vereceklerini bize iletti. Biz istiyoruz ki ilçede ikamet eden diğer ev hanımları da bu hayır işine katkı sağlasın. Malzemesi bizden, örmesi sizden. Hem böyle bir ihtiyaca destek olmuş olacaklar hem de Hanım Konakları bünyesinde sosyal bir çevre edinmiş olacaklar" dedi.

"Çocuklar üşümesin"

Bu proje ile farklı çevrelere de örnek olmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızın üşümemesi için örgü örerek katkıda bulunmak isteyen hanım kardeşlerimizi Konaklarımıza bekliyoruz. Sıcak bir ortamda çay ikramımız eşliğinde çocuklarımız için atkı ve bere örerek güzel bir iyilik yapmış olacaklar" diyerek ilçedeki ev hanımlarına projeye katılmaları çağrısında bulundu. İHA

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