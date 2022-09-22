Samsun- Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarptıktan sonra 2 araçla daha çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Samsun, Canik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.