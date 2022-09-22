Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

22.09.2022 10:46

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarptıktan sonra 2 araçla daha çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yolun karşı şeridinde ise 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Samsun, Canik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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