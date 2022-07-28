Samsun'da minikler atık malzemelerden roket yaptı - Son Dakika
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Samsun'da minikler atık malzemelerden roket yaptı

28.07.2022 16:44
Samsun'da minikler atık malzemelerden roket yaptı

Samsun'un Canik ilçesinde minik öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden roket çalışması yaptı.

Samsun'un Canik ilçesinde minik öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden roket çalışması yaptı.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4-6 yaş grubu çocukların eğitim gördüğü Zambak Sıbyan Okulu'nda öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve TEKNOFEST'e ilgilerini artırmak için geri dönüşüm malzemelerinden roket yaptırıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, minik öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptığı çalışmayı anlamlı bulduğunu ifade etti.

Sandıkçı, "Canik Belediyemiz bünyesinde eğitim veren sıbyan okullarımızda gerçekleştirilen bu etkinliklerle çocukların bilim ve teknolojiye olan meraklarını artırmanın yanı sıra çevre bilinci kazanmalarını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Canik Bilim Kampüsü'nün TEKNOFEST KARADENİZ'de faaliyete gireceğini de belirten Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Canik Bilim Kampüsü yapım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Canik Bilim Kampüsü içinde bulunan atölyeleri, uygulama alanları ve sınıflarıyla gençlerin ve çocukların eğitim alacağı, bilimsel çalışma yapacağı bir kompleks halinde hizmet verecek."

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Kaynak: AA

Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da minikler atık malzemelerden roket yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da minikler atık malzemelerden roket yaptı - Son Dakika
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