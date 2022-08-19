Samsun'da piyasaya sahte deterjan ve çay sürmek isteyen zanlı yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde piyasaya sahte deterjan ve çay sürmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı markaları taklit ederek hazırladıkları ambalajlara, ürettikleri sahte deterjan ile çayları koyarak piyasaya sürmek isteyenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Canik ilçesindeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, depo ve imalathane olarak kullanılan yerde bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada 4 bin 539 paket sahte bulaşık ve çamaşır deterjanı ile çayın yanı sıra paketlemede kullanılan cihazlar ele geçirildi.