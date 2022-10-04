Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

04.10.2022 17:44

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet K. idaresindeki 33 AES 55 plakalı tır, Samsun- Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde aynı yönde seyreden Yaşar U'nun kullandığı 38 VR 581 plakalı otomobil ile Koray M. yönetimindeki 55 AFZ 82 plakalı tırın 55 AHE 989 plakalı dorsesine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Samet K, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırın çarptığı elektrik direğinin yan yatması nedeniyle Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Yolda ulaşım, YEDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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