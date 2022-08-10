Edinilen bilgiye göre, bir geri dönüşüm firması tarafından ilçenin muhtelif yerlerine konulan 26 adet tekstil ürünü geri dönüşüm kutusu çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 26 adet geri dönüşüm kutusu çalındı - Son Dakika

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