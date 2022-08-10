Samsun'un Çarşamba ilçesinde 26 adet geri dönüşüm kutusu çalındı.
Edinilen bilgiye göre, bir geri dönüşüm firması tarafından ilçenin muhtelif yerlerine konulan 26 adet tekstil ürünü geri dönüşüm kutusu çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › 26 adet geri dönüşüm kutusu çalındı - Son Dakika
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