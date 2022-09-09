Samsun'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'ndeki bir binanın 4. katında evlerinin balkonunda korkuluğa tırmanan Alp Ç, dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
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