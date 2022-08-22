Samsun'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kumköy Mahallesi'nde akraba Mahmut G. ile Samet G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Samet G. arabasından aldığı tüfekle Mahmut G'ye ateş açtı.
Ağır yaralanan Mahmut G. ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Jandarma olay sonrası kaçan şüpheli Samet G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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