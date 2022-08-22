Kumköy Mahallesi'nde akraba Mahmut G. ile Samet G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Kumköy, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi ölü - Son Dakika

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