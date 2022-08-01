Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı

01.08.2022 20:27
Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Oymalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. ile İ.A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı çatışma çıktı. Av tüfeği ve tabanca ile birbirlerine ateş açan C.A. kasığından, İ.A. ise kafasından yaralandı. Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor Çarşamba Mekanik Otoparkı da bitiyor
Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da arazi kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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