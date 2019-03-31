Son Dakika Haberleri: Samsun'un Çarşamba İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un Çarşamba İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.

Samsun'un Çarşamba İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Doğan 42 bin 727 oy aldı.

-Doğan'ın özgeçmişi-

1978 yılında Çarşamba ilçesinde doğdu. 1995 yılında Çarşamba İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılından itibaren fiilen avukatlık yapmaktadır. 2014 yılından itibaren AK Parti Çarşamba ilçe Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Halit Doğan, Samsun, AK Parti, Güncel
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