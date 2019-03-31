Samsun'un Çarşamba İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Halit Doğan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Doğan 42 bin 727 oy aldı.
-Doğan'ın özgeçmişi-
1978 yılında Çarşamba ilçesinde doğdu. 1995 yılında Çarşamba İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Dicle Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılından itibaren fiilen avukatlık yapmaktadır. 2014 yılından itibaren AK Parti Çarşamba ilçe Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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