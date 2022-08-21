Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Astım hastası olduğu öğrenilen Murat Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülören Mahallesi Orta mevkisinde ikamet eden Murat Yılmaz (54), fındık bahçesini sulamak için evden ayrıldı.

Kaynak: AA

Murat Yılmaz, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

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