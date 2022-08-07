Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

07.08.2022 10:35
Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Akdağ Sokak'ta E.Y. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, E.Y. ve E.K. birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan E.Y, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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