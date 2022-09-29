Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

29.09.2022 20:30
Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ömer G. idaresindeki 55 RN 066 plakalı kamyon, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Baraj Yolu Caddesi'nde, aynı yönde seyreden Ali D'nin kullandığı 06 JS 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Mustafa D, Zeynep D, Ayşe D. ve Gizem D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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