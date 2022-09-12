Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

12.09.2022 22:32
Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çarşamba-Ayvacık kara yolunda Ç.A. idaresindeki 41 FR 777 plakalı otomobil ile Ü.Ç. idaresindeki 55 AGZ 939 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile otomobilde bulunan D.A. ve D.C.A yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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