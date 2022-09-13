Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü timleri tarafından, hakkında "parada sahtecilik" suçlarından 13 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Cayvar Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı bilgisine ulaşılan M.V'nin (36) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Samsun'da 13 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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