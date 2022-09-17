Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Son dakika haber: ANNE VE OĞLUNUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN ARACI, YANMIŞ BULUNDU

Son dakika gündem: Anne ve oğlunun ölümüne neden olan sürücünün aracı, yanmış bulundu (2)

Kaynak: AA

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