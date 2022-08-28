Samsun'da otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu

28.08.2022 21:40
Samsun'da otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu.M.K'nin kullandığı 55 AAP 126 plakalı otomobil, Samsun Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan başıboş gebe ineğe çarptı.Kaza yerinde telef olan ineğin cenini ise yola savruldu.Kazada M.K ile araçta bulunan eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu.Bir saat trafiğe kapanan yol inek ve hasarlı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
Samsun'da insan iskeleti kıyıya vurdu! Görenler paniğe kapıldı Samsun'da insan iskeleti kıyıya vurdu! Görenler paniğe kapıldı Samsun'da sahile iskelet vurdu Samsun'da sahile iskelet vurdu
Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:32 CHP'li Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir
21:28 Kasımpaşa, Hatayspor'u tek golle devirerek ilk galibiyetini aldı
21:22 Kayserispor evinde Giresunspor'u perişan etti
21:16 AK Parti mücadelede vites artırdı! En kritik seçmen grubu ikna edilecek
21:08 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un en mutlu gününe çok sayıda ünlü eşlik etti
20:37 Cenk Eren ile 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kasedi ortaya çıktı
20:34 Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
20:24 Galatasaray maçına kısa bir süre kala Trabzonspor'u sarsan 2 sakatlık
20:16 Kinder'den sonra Oreo'da da salmonella paniği! 3 fabrikaya kilit vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 21:40:28. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobilin çarptığı gebe inek telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement