Uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye gözaltı

20.08.2022 08:55
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis operasyonunda 3 adet kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis operasyonunda 3 adet kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçti. 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre polis, Çarşamba'nın Sefalı Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli O.Ş.'nin (33) ikameti ile fındık bahçelerine baskın gerçekleştirdi. Buralarda yapılan aramalarda; 3 adet yasa dışı yetiştirilen Hint kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca mermisi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli O.Ş.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişiye gözaltı - Son Dakika
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