Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi'nde E.Y, aracından inerek aralarında husumet bulunan Ö.Z'ye tüfekle ateş açtı. Bu sırada Ö.Z. de tabancayla E.Y'ye ateş etti.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

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